مانشستر سيتي يستهدف صفقة نارية من برشلونة

بدأ نادي مانشستر سيتي التخطيط بقوة للموسم المقبل، حيث ربطته التقارير بالسعي لضم أحد أهم لاعبي برشلونة في الموسم الحالي.

موسم سيء لمانشستر سيتي

وعاش مانشستر سيتي موسمًا مخيبًا للآمال بشكل كبير، وقد ينتهي بعدم تأهل فريق بيب جوارديولا إلى دوري أبطال أوروبا؛ إذ يحتل السيتي المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، بينما يلاحقه كل من نيوكاسل يونايتد وبرايتون بفارق نقطة واحدة أيضا عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من وصول مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن الإخفاق في تحقيق نتائج مميزة في دوري الأبطال، بالإضافة إلى عدم القدرة حتى على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، سيكون أمرا مؤلما للفريق.

لكن السيتي بدأ بالفعل في التخطيط للصيف المقبل، حيث أفاد تقرير إسباني أن نجم برشلونة بيدري ضمن اهتماماتهم.

مانشستر سيتي يسعى لضم بيدري من برشلونة

ووفقا لما ذكره موقع "Fichajes"، فإن تطور بيدري في برشلونة جعل مانشستر سيتي يضعه ضمن قائمة أهدافه المحتملة.

وأضاف التقرير: "مانشستر سيتي جعل التعاقد مع لاعب وسط بمواصفات بيدري أولوية خلال نافذة الانتقالات الصيفية، حيث يستعد النادي الإنجليزي لتقديم عرض كبير من أجل ضم لاعب الوسط الدولي الإسباني".

وذكرت الصحيفة أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا "يرى في بيدري اللاعب المثالي لمواصلة أسلوب لعبه في ملعب الاتحاد".

ويتواجد بيدري في صفوف برشلونة منذ صيف 2020، عندما انضم إلى الفريق قادما من لاس بالماس.

أرقام بيدري مع برشلونة

وخاض بيدري 187 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، وفي الموسم الحالي، ساهم بخمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 44 مباراة حتى الآن.

ويواصل لاعب خط الوسط الإسباني لعب دور محوري في نجاح برشلونة هذا الموسم، حيث يتصدر فريق المدرب هانزي فليك جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، إلى جانب استمراره في المنافسة على لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

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