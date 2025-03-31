حقق فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي أعلى إيراد في يوم وقفة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت إيرادات الفيلم أمس الأحد 2 مليون و8 الاف و75 جنيهًا.

إيرادات فيلم سيكو سيكو في وقفة عيد الفطر

ليتصدر إيرادات موسم عيد الفطر قبل انطلاقه، ويعد هذا الإيراد جديدا فى شباك التذاكر، حيث إن سيكو سيكو أول فيلم يتخطى 2 مليون جنيه فى وقفة عيد الفطر.

العرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، أول أمس السبت، داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث حضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي احمد بدوى.

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