الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

مؤسسات الرعاية الاجتماعية تنظم احتفالات عيد الفطر لأبنائها من الأطفال وكبار السن

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

 نظمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية العديد من الاحتفالات بعيد الفطر المبارك  وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

واحتفلت دور الرعاية الاجتماعية بعيد الفطر المبارك، وأقيمت الحفلات والرحلات الترفيهية للأبناء بالدور، وكذلك نزلاء دور المسنين على مستوى الجمهورية ليكون يوم مليء بالبهجة والمودة ومشاركة أبناء مصر بدور الرعاية وأبائنا وأمهاتنا بدور المسنين بفرحة العيد 

وشاركت مديريات التضامن الاجتماعي في تلك الفعاليات والتواجد بين الأبناء والنزلاء لاستقبال المهنئين من القيادات الشعبية والتنفيذية والمجتمع المدني.

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