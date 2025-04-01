4 شهور بلا معاش.. أرامل الضمان الاجتماعي في انتظار الفرج.. معاناة مستفيدي “كرامة”.. معاشات متوقفة ومنحة رمضان معطلة.. ”السيستم عطلان”.. آلاف الأسر بلا دخل بسبب تأخير صرف المعاشات

وسط زحام الحياة وتحدياتها اليومية، هناك من يخوض معركة ليست من أجل الرفاهية، بل فقط من أجل البقاء. فئات ضعيفة، كانت تعتمد على دخل شهرى بسيط يوفر لها الحد الأدنى من الاحتياجات، وجدت نفسها فجأة بلا مصدر رزق، بعد أن توقفت مستحقاتها المالية دون سابق إنذار.

فى مصر، تعتمد آلاف الأسر الفقيرة على معاش الضمان الاجتماعى كوسيلة للبقاء، خاصة الأرامل وكبار السن الذين لا يملكون أى مورد آخر للدخل، ولكن خلال الأشهر الأخيرة، ظهرت مشكلة جديدة أربكت حياة هؤلاء البسطاء، وهى عملية نقل مستحقى معاش الضمان الاجتماعى إلى برنامج “كرامة”، التى تحولت من خطوة يفترض أن تكون داعمة إلى أزمة جديدة زادت من أعباء الفقراء.

“معاشى مقطوع منذ 4 شهور.. ومفيش رد”

ف.م.ه، إحدى المتضررات من محافظة الشرقية، تعيش مأساة حقيقية بعد توقف صرف معاشها منذ أربعة أشهر، تحكى بمرارة: “كنت بصرف معاش الضمان الاجتماعى شهريًا، صحيح كان بسيط، لكنه كان بيشيل عنى هم حاجات كتير، فجأة قالوا لى تم تحويلى لمعاش كرامة، واستلمت الفيزا من شهرين، لكن لما جيت أصرف لقيتها مش شغالة، وكل مرة أروح مكتب الشئون الاجتماعية يقولوا استني.. وكل مرة يحددوا لنا ميعاد جديد ولما ييجى نرجع صفر اليدين”.

هذه المعاناة ليست فردية، بل تمتد لتشمل آلاف الأسر التى وجدت نفسها فى نفس المأزق، بلا معاش أو تفسير واضح عن سبب التأخير.

فى الوقت الذى كانت تنتظر فيه هذه الأسر وصول مستحقاتها المالية، لم تجد سوى وعود متكررة ومواعيد للصرف لا تتحقق أبدًا.

منحة رمضان.. حلم لم يتحقق

مع حلول شهر رمضان، استبشر المستفيدون خيرًا بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن منحة استثنائية 300 جنيه مع زيادة 25% اعتبارا من معاش ابريل لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وهى مبادرة جاءت فى وقت شديد الحساسية، حيث تتزايد الاحتياجات فى هذا الشهر الكريم، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

لكن سرعان ما تبددت هذه الفرحة، إذ اصطدمت بواقع أن الفيزا الخاصة بهم لم تُفعّل بعد، مما حرمهم من صرف المعاش الأساسى والمنحة الرمضانية أيضًا.

تقول إحدى السيدات المتضررات: “لما سمعنا عن منحة رمضان، فرحنا قولنا هتعوضنا شوية عن المعاش اللى اتأخر، لكن لما رحنا نصرفها قالوا لنا الفيزا مش شغالة وكل مرة يقولوا لنا اصبروا.. لحد ما خلص رمضان ودخل العيد، وما زلنا مستنيين الفرج”.

وعود تتكرر.. وأزمة بلا حلول

فى مكاتب الشئون الاجتماعية، يتكرر نفس المشهد يومًا بعد يوم، حيث تتكدس السيدات وكبار السن فى انتظار أى حل، لكن الردود لا تتغير: “السيستم فيه مشكلة.. استنوا شوية”.

العديد من المتضررين تحدثوا عن مواعيد متعددة تم تحديدها لصرف المعاش، لكن فى كل مرة يذهبون فيها إلى ماكينات الصراف الآلى أو مكاتب البريد، يجدون أن الفيزا لا تزال غير مفعلة.

تضيف ف.م.ه: “المشكلة مش بس إن المعاش اتأخر، لكن مفيش حد قادر يقول لنا السبب الحقيقى أو إمتى هنصرف، كل واحد يقول لنا كلام مختلف، وكل مرة يرجعونا من غير أى نتيجة”.

هذه الوعود المتكررة زادت من مشاعر الإحباط بين المستفيدين، الذين لم يعودوا قادرين على تدبير أمور حياتهم اليومية، خاصة مع تزامن الأزمة مع شهر رمضان ثم عيد الفطر، وهى فترات تحتاج فيها الأسر إلى موارد مالية أكثر من أى وقت آخر.

مطالب المستفيدين: تفعيل الفيزا وصرف المتأخرات فورًا

فى ظل هذه الأزمة المستمرة، يطالب المستفيدون الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة التدخل وحل المشكلة، وذلك من خلال الإسراع فى تفعيل الفيزا حتى يتمكن المستفيدون من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وتوضيح السبب الحقيقى لتأخر الصرف بدلًا من ترك الأسر الفقيرة فى حالة من الضياع والانتظار، وصرف المنحة الرمضانية المخصصة لمساعدة الأسر فى رمضان، لكنها لم تصل إليهم حتى الآن وإعادة النظر فى آلية التحويل من معاش الضمان إلى كرامة، بحيث لا تؤدى هذه الإجراءات إلى تعطيل صرف المعاشات كما حدث حاليًا.

هل يتحرك المسؤولون لإنهاء الأزمة؟

حتى الآن، لا تزال المشكلة قائمة، ويواجه آلاف المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى مصيرًا مجهولًا، دون معرفة متى سيتم حل الأزمة.

فهل تتحرك الجهات المختصة لإنهاء هذه المعاناة، أم ستظل هذه الأسر فى انتظار وعود جديدة قد لا تتحقق أبدًا؟

نقلا عن العدد الورقي

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