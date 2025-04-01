التشكيل المتوقع لآرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي وموعد المباراة

يستضيف نادي آرسنال نظيره فولهام على ملعب "الإمارات"، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة آرسنال وفولهام

ومن المقرر أن تقام مباراة آرسنال وفولهام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وفولهام

و تذاع مباراة آرسنال وفولهام على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام فولهام

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ميكيل مورينو.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

ويدخل آرسنال اللقاء وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات بعد الفوز على تشيلسي في الجولة الماضية والذي جاء عقب التعثر في 3 جولات بالخسارة أمام وست هام والتعادل مع نوتينجهام فورست ومانشستر يونايتد.

سيكون بمقدور آرسنال تقليص الفارق مع ليفربول، الذي يواجه إيفرتون في نفس الجولة، إلى 9 نقاط، بحال فوزه على ملعبه الإمارات، ويبدو أن آرسنال لن ينجح في فك عقدته وإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2004، رغم تمسك مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بكامل فرصه الحسابية.

أما فولهام، فيطمح للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، أملا في الاقتراب خطوة من المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لا سيما وأنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط خلف تشيلسي رابع الترتيب.

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