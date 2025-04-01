الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

تحرير 21281 قضية تسول واستغلال أطفال في رمضان

تسول واستجداء المارة
تسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال

شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة، استهدفت ضبط جرائم التسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية على مدار شهر رمضان.

تحرير 21281 قضية تسول خلال شهر رمضان

وأسفرت الجهود الأمنية خلال شهر مارس عام 2025 عن ضبط 21281  قضية تسول متنوعة من بينها استجداء المارة واستغلال الأطفال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي شئونها.

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وتسعى الحكومة إلى تقليل وحصر ظاهرة التسول في شوارع المحروسة، لذا عمدت إلى تغليظ عقوبات جريمة التسول من خلال عقوبات تصل للحبس لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

 

وتنص المادة (291) من قانون العقوبات على أن: "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".

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شرطة رعاية الأحداث جهود وزارة الداخلية استجداء المارة التسول النيابة العامة

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