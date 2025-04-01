الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

افتتاح عرض "سجن النسا" على مسرح السلام الليلة

مسرحية سجن النسا،
مسرحية سجن النسا، فيتو

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي "سجن النسا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

مسرحية سجن النسا

 "سجن النسا" رائعة الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، من بطولة هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايرينى مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان.

 

العرض من  أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير. 

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البيت الفني للمسرح فرقة المسرح الحديث مسرحية سجن النسا مسرح السلام هشام عطوة

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