الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رياضة

بديل جيسوس في الهلال السعودي حال رحيله لتدريب البرازيل

جيسوس،فيتو
جيسوس،فيتو

اقترب المدرب البرتغالي المخضرم، جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، من مهمة تدريب المنتخب الوطني البرازيلي.

وأفادت تقارير سعودية أن الهلال يعيش في أزمة حاليا بسبب أنباء اقتراب رحيل مدربه الذي سيفضل تدريب منتخب البرازيل.

وكشفت تقارير عن الأسماء البديلة والمتاحة حال رحيل جيسوس.

ويعد أبرز  الإسباني تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق، والإيطالي ماسيميليانو أليجري، وجوليان لوبيتيجي، المدرب الذي سبق له تدريب ريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون أبرز البدلاء لتدريب الهلال حال رحيل جيسوس.

 وأفادت تقارير أن الإنجليزي شون دايش ضمن الأسماء المرشحة.

ويبحث الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، حسم هوية المدير الفني الجديد لقيادة منتخب البرازيل، في ظل رحيل المدرب دوريفال جونيور عن منصبه بسبب تراجع نتائج السامبا. 

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة قاسية ضد الأرجنتين (4-1)، فجر الأربعاء الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

المرشحون لتدريب منتخب البرازيل 

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، بعض الأسماء لخلافته مثل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وجورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" فإن أنشيلوتي يبقى المرشح الأول، بينما يظل جيسوس في الصورة كمرشح ثان قوي، لتدريب البرازيل.

وأضافت أن هناك أمرا مهما قد يحسم قرار الاتحاد البرازيلي بشأن المدرب الجديد، وهو إمكانية جلب المدير الفني قبل بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

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