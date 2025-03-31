الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالزيتون للجنايات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الزيتون بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى منطقة الزيتون، للمحاكمة الجنائية.


وقال المتهمون إنهم يختارون الشقق الخالية من السكان والتي يتأخر أصحابها خارج المنزل مشيرين إلى أنهم وزعوا الأدوار علي بعضهم البعض فأحدهم يراقب المكان قبل تنفيذ الجريمة بيومين، والآخر يفتح الباب والثالث يدخل ويسرق.


وأضاف المتهمون أنهم يبيعون المضبوطات لدى جواهرجي يعلم أن بضاعتهم مسروقة وقد اشترط عليهم أخذ المشغولات الذهبية باقل من نصف ثمنها الحقيقي.

سرقة الشقق السكنية في الزيتون

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية – مقيم بالقليوبية ).


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

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