بعد اختيار ترامب السعودية أولى رحلاته الخارجية، تعرف على حجم التبادل التجاري بين البلدين

في إطار أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته زيارة السعودية في وقت قريب، يُحتمل أن يكون في مايو المقبل، بهدف توقيع اتفاقية استثمارية، كما تحدث عن خطط لزيارة كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة.

وشهد التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري 29.7 مليار دولار، منها 16 مليار دولار صادرات سعودية، بينما بلغت الواردات 13.8 مليار دولار، كما زادت الصادرات غير النفطية بنسبة كبيرة، خاصة في مجالات الأسمدة والمواد الكيميائية.

الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية

في عام 2024، واصل التبادل التجاري نموه ليصل إلى 30 مليار دولار، مع زيادة ملحوظة في واردات السعودية من السيارات والطائرات والأجهزة التقنية، وهذا النمو يعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.

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