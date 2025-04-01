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ثقافة وفنون

حماة جين هاكمان تحاول منع نشر صور جثماني ابنتها وزوجها

جين هاكمان وزوجته،
جين هاكمان وزوجته، فيتو

كشف تقرير لموقع tmz، أن حماة الممثل الراحل جين هاكمان، ووالدة زوجته بيتسي أراكاوا،  تُعارض نشر صور جثتيهما للعامة، وتعمل على إصدار أمر لمنع نشر الجثث.

صور جثمان جين هاكمان وزوجته

وأوضح تقرير موقع tmz، أن الوثائق القانونية لقضية وفاة الممثل جين هاكمان وزوجته، ستبقى سرية أيضا في حال تم إصدار قرار بمنع نشر صور الجثث، موضحا أن تقرير التشريح وعلم السموم لا يُمكن نشره إلا إذا لم يتضمن صورًا للجثث.

في حين أوضح التقرير الصحفي، أن أي شيء آخر، مثل صور الكلب وداخل العقار، مسموح به للنشر.

فيما تُناضل حماة جين هاكمان، لمنع النشر العلني لصور كاميرات الشرطة المُثبتة على جسد الضابط، الذي تولى التحقيق في وفاة الممثل الراحل.

وأوضحت والدة بيتسي، في تصريحات صحفية، أن الممثل جين وابنتها، كانا يعتبران الخصوصية الشخصية أمرًا بالغ الأهمية، ولا تريد أن تصل إلى وسائل الإعلام صور ومقاطع فيديو تُظهر مكان معيشة جين وبيتسي وجثتيهما.

وتجادل والدة بيتسي بأن لها حقًا دستوريًا في منع نشر صور منزل ابنتها، وجثتها، وجثة زوجها، وجثة كلبهما للعامة.

ألزهايمر وعوامل أخرى

كشفت نتائج تشريح جثة الممثل جين هاكمان، حائز جائزة الأوسكار، عن مفاجأة غير متوقعة.

وأشارت النتائج إلى أن هاكمان كان يعاني مرحلة متقدمة من مرض ألزهايمر، وأنه توفي نتيجة مرض القلب وعوامل أخرى بعد أيام قليلة على الأرجح من وفاة زوجته بيتسي أراكاوا بمتلازمة فيروسية نادرة تنتشر عن طريق الفئران.

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

وعُثر على هاكمان (95 عاما) وأراكاوا (64 عاما) متوفيين، بالإضافة إلى العثور على أحد كلابهما نافقًا، في 26 فبراير في مكانين منفصلين بمنزلهما في سانتا في.

وأُعلن عن مرض القلب الذي أصيب به هاكمان ومتلازمة فيروس هانتا الرئوية التي تسببت في وفاة أراكاوا في مؤتمر صحفي بمكتب قائد شرطة سانتا في.

مفاجأة في وفاة جين هاكمان وزوجته

وقال أدان ميندوزا قائد الشرطة للصحفيين عندما سئل عما إذا كان هاكمان قد أمضى أسبوعًا مع زوجته المتوفاة قبل وفاته "أفترض أن هذا هو الحال".

وقالت السلطات إن زوجة هاكمان توفيت قبل أيام، وأشارت السلطات إلى أن مرض ألزهايمر ربما يكون أعاق فهمه.

وقالت هيذر جاريل كبيرة المحققين الطبيين في مكتب المحقق الطبي في نيو مكسيكو للصحفيين: "من المحتمل جدًّا أنه لم يكن على علم بوفاتها".

ويُعتقد أن أراكاوا توفيت يوم 11 فبراير تقريبا.

وصرَّح قائد الشرطة للصحفيين الأسبوع الماضي بأن متخصصًا في علم الأمراض حدد أن الإشارة الأخيرة الواردة من جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص بهاكمان كانت بتاريخ 17 فبراير، مما يرجح أن ذلك كان آخر يوم في حياة الممثل.

الممثل جين هاكمان

وجين هاكمان (Gene Hackman) هو ممثل أمريكي شهير، وُلد في 30 يناير 1930. يُعتبر واحدًا من أعظم الممثلين في تاريخ هوليوود، حيث تميز بأدواره القوية والمتنوعة.

وحصل على جائزتي أوسكار، الأولى عن دوره في فيلم The French Connection (1971) كأفضل ممثل، والثانية كأفضل ممثل مساعد عن دوره في Unforgiven (1992).

من أبرز أفلامه أيضًا: Mississippi Burning، The Royal Tenenbaums، وEnemy of the State. اعتزل التمثيل في 2004 بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 40 عامًا.

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