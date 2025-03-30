الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل شقته في السلام

تحقيقات
تحقيقات

أمرت نيابة السلام باستدعاء الشهود في واقعة العثور علي جثة مسن متوفى داخل شقته بمنطقة اسبيكو، لسماع أقوالهم وكشف ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن مقيد داخل شقته وملفوف حول رقبته حبل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر وقد توفي نتيجة تعرضه للخنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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