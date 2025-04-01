تحركات أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام.. يصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع بداية أبريل.. والشعبة تكشف أسباب صعود المعدن الأصفر

مع انقضاء الربع الأول من العام الجارى داخل الأسواق العالمية والمحلية وفى البورصة شهدت أسعار الذهب ارتفاعات بصورة كبيرة خلال الشهور الثلاثة الماضية وسط توقعات بالمزيد.

وتوقعات بعض المؤسسات الدولية ورجال الأعمال أن تواصل أسعار المعدن الأصفر الصعود بعد وصول الأونصة العالمية إلى مستويات قياسية للمرة الأولى، حيث سجلت أكثر من 3100 دولار للمرة الأولى بعد أن كانت تسجل نحو 2800 دولار.

وسجلت أعيرة الذهب خلال شهر مارس زيادة كبيرة فى سعر الجرامات وفى سعر الجنيه الذهب داخل السوق المحلى، حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 34400 جنيه، بينما سجل سعر الجرام 21 الأكثر انتشارا نحو 4420 جنيها.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وأشارت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن قرارا جديدا لوحت به الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب بدراسة قرار بفرض مليون دولار على السفن وناقلات البضائع المصنوعة في الصين في حال رسوها بالموانئ الأمريكي تسبب فى اشتعال الذهب.

وهذا الأمر يمثل ضربة قاصمة للتجارة الدولية وللاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة في حالة تطبيقه، حيث تمثل السفن المصنوعة بالصين نسبة كبيرة من ناقلات البضائع العالمية، وفرض هذه الرسوم المبالغة سيؤدي إلى رفع تكلفة نقل السلع وبالتالي رفع التضخم في الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر على استقرار سعر صرف الدولار كعملة من ضمن سلة العملات العالمية، وبالتالي يزيد اندفاع المستثمرين للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال في ظل استمرار حالة التوتر الجيوسياسي وعدم الوصول إلى حلول نهائية لأي من الصراعات القائمة على مستوى العالم، مع تصاعد الصراع التجاري بين أمريكا والعديد من الدول الكبرى وعلى رأسها الصين.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية اليوم

وبلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3169.50 دولار

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 34.04 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.41 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 989.19 دولار.

بحلول الساعة 5:50 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3143.05 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.

الرسوم الجمركية المقررة على السيارات

وينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من منافسة عالمية غير عادلة.

كما تراقب الأسواق عن كثب الرسوم الجمركية على السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

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