الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

مصدر أمنى: استمرار حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك ورفع درجات الاستعداد الأمني

استمرار حالة الطوارئ،
استمرار حالة الطوارئ، فيتو

واصلت  وزارة الداخلية، نشر عناصر الشرطة النسائية فى محيط دور العرض السنيمائى والمنتزهات وأماكن احتفالات المواطنين لتأمين احتفالات العيد.

 

وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية،  استمرار حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك ورفع درجات الاستعداد لتنفيذ الخطط الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

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قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بإتخاذ إجراءات تأمينية واسعة النطاق لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك ومواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية التنسيق بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لإنتقاء أفضل العناصر الشرطية مدعومة بعناصر الشرطة النسائية لتحقيق إنتشار أمنى مكثف بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والأماكن التى تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال أيام العيد كالحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى.

كما شملت الإجراءات تكثيف الخدمات والدوريات المرورية وسيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتقديم المساعدة للمواطنين، ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى حفاظًا على الأرواح والممتلكات وسرعة التعامل مع كافة البلاغات والظروف الطارئة على تلك الطرق، فضلًا عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

كما امتدت الخطط الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين بالعيد إنتشارًا أمنيًا موسعًا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات بما يضمن المتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن لإحتفالات المواطنين وسرعة التعامل مع المخالفات.

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أيام عيد الفطر المبارك حالة الطوارئ ايام عيد الفطر وزارة الداخلية

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