الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مبلغ ضئيل لفيلم "فار بـ 7 ترواح" بإيرادات أمس

فار بـ 7 ترواح، فيتو
فار بـ 7 ترواح، فيتو

حقق فيلم "فار بـ 7 ترواح" إيرادات متواضعة بلغت 34 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الأخير في منافسة عيد الفطر السينمائية.


تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث تتشابك سبع قصص مختلفة، يجمعها جثة غامضة تتنقل بين الشخصيات في مشاهد مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة.


الفيلم من بطولة أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، مصطفى عنبة، دنيا جمعة، وهو من قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيرادات فيلم فار ب7 أرواح أحمد فتحي سليمان عيد فار بـ 7 ترواح

مواد متعلقة

طرح بوسترات فردية لأبطال فيلم العيد فار بـ7 أرواح (صور)

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد، رياح مثيرة للأتربة ثاني أيام العيد على هذه المناطق

كلمتين لوجه الله، مؤلف برنامج قطايف يدافع عن سامح حسين (فيديو)

أول تعليق من دونالد ترامب حكم حبس مارين لوبان

هل تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات خلال الفترة المقبلة؟ الشعبة توضح

عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة فرض الرقابة أغنية اسلمي يا مصر في نهاية "لام شمسية"

خطاب من الزمالك لرابطة الأندية يتضمن 3 مطالب عاجلة

الصعيد يسجل 39 درجة مئوية، حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

السعودية وقطر والإمارات، ترامب يعلن موعد زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

منوعات

المزيد

أول رد فعل من مارين لوبان على الحكم الصادر ضدها

بائع كبدة يجذب الأنظار في وصلة رقص على أغاني المهرجانات بشارع المعز (فيديو وصور)

التنورة وأبو طويلة، شاهد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في شارع المعز

ترامب يعلن عن إزالة شجرة تاريخية زرعها أندرو جاكسون قرب البيت الأبيض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

5 شروط يجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية