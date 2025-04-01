مبلغ ضئيل لفيلم "فار بـ 7 ترواح" بإيرادات أمس

حقق فيلم "فار بـ 7 ترواح" إيرادات متواضعة بلغت 34 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الأخير في منافسة عيد الفطر السينمائية.



تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث تتشابك سبع قصص مختلفة، يجمعها جثة غامضة تتنقل بين الشخصيات في مشاهد مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة.



الفيلم من بطولة أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، مصطفى عنبة، دنيا جمعة، وهو من قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

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