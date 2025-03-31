التعليم العالي تقدم روشتة تناول الكعك دون التأثير السلبي على الوزن والصحة

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح غذائية تساهم في الحفاظ على الصحة خلال أيام العيد، وذلك من خلال سلسلة "العيد صحة" التي يقدمها أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد ومجموعة من الأطباء المتخصصين.

تناول الكعك دون التأثير السلبي على وزنك وصحتك

تناوله باعتدال: يفضل ألا تتجاوز الكمية 1-2 قطعة يوميًا.



اختيار الأصناف الأخف: مثل الكعك السادة أو قليل السكر لتقليل السعرات الحرارية.



تجنب تناوله على معدة فارغة: يساعد ذلك في تفادي ارتفاع السكر المفاجئ في الدم.



ممارسة النشاط البدني بعد تناوله: المشي لمدة 20-30 دقيقة يساعد في حرق السعرات الزائدة.



تقليل استهلاك الكربوهيدرات خلال اليوم: للحفاظ على التوازن الغذائي.



تحضير الكعك في المنزل: باستخدام دقيق الشوفان أو الدقيق الكامل ليكون أكثر صحة.

الاعتدال هو المفتاح للاستمتاع بحلويات العيد دون تأثير سلبي على صحتك!

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