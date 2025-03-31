رأي غير متوقع من آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه (فيديو)

آسر ياسين، قال الفنان آسر ياسين: "تابعنا وشاهدنا كفريق عملي مسلسل قلبي ومفتاحه، مثل المشاهدين وانطباعنا عن العمل زي كل الناس اللي اتفرجت".

استمتاع آسر ياسين بمسلسل قلبي ومفتاحه

وتابع خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "استمتعت جدًّا بكل اللي شفته في مسلسل قلبي ومفتاحه، واستمتعت جدًّا بكل أداء فريق العمل".

آسر ياسين: قوة تامر محسن في قلبي ومفتاحه

وأضاف: "أنا متفق على ردود أفعال الناس، ومش غريب على المخرج تامر محسن نجاح مسلسل قلبي مفتاحه لإن كل أعماله ناجحة".

وأشار: "مسلسل قلبي ومفتاحه فيه عبقرية، وتامر محسن دايمًا بيخلق ظرف غريب جدًّا للشخصيات بتاعته، وهو بيناقش قضية بشكل معين واستثنائي إلى جانب الحدوتة الدرامية".



وكان المسلسل الذي قام ببطولته آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي، وأخرجه تامر محسن، حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، في ظل انتمائه للمدرسة الكلاسيكية.

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