ننشر أماكن منافذ صرف ألبان الأطفال بمحافظة الجيزة خلال عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة استمرار عمل منافذ صرف الألبان المدعمة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان توفير الألبان للأطفال المستحقين دون انقطاع خلال الإجازة الرسمية.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية قائمة بالمنافذ التي ستظل تعمل خلال العيد، والتي تشمل عدة إدارات صحية في مختلف أنحاء المحافظة، مثل شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الهرم، العجوزة، بولاق الدكرور، الوراق، الصف، أوسيم، البدرشين، وغيرها من الإدارات الأخرى.

وأكدت المديرية حرصها على تسهيل حصول المواطنين على خدماتها الصحية، وخاصة في ما يتعلق بتوفير الألبان المدعمة للأطفال، داعيةً أولياء الأمور إلى التوجه إلى أقرب منفذ صرف خلال ساعات العمل الرسمية المعلنة لضمان حصولهم على احتياجاتهم بكل سهولة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال فترات الأعياد والإجازات، وتأكيد أهمية الرعاية الصحية للأطفال في مختلف المناطق.

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