الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

وصول شعلة احتفالات العيد القومي لمحافظة الجيزة إلى نصب شهداء نزلة الشوبك

شعلة العيد القومي
شعلة العيد القومي للجيزة

 وصلت الشعلة التي أطلقها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، من ديوان عام المحافظة إلى النصب التذكاري لشهداء قرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين، في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، وذلك وسط أجواء احتفالية تعكس الاعتزاز بتاريخ المحافظة العريق وتضحيات أبنائها.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والمحلية، بالإضافة إلى أهالي المنطقة، الذين عبروا عن فخرهم بهذه المناسبة الوطنية وتعد هذه الفعالية جزءًا من سلسلة الاحتفالات السنوية التي تنظمها المحافظة تخليدًا لذكرى بطولات أبناء الجيزة عبر التاريخ.

العيد القومي لمحافظة الجيزة

 يأتي الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة كل عام في ذكرى مقاومة أبناء قرية نزلة الشوبك للحملة الفرنسية عام 1798، حيث سطروا ملاحم بطولية في الدفاع عن أرضهم، ما جعل هذا اليوم رمزًا للفداء والتضحية.

 وتواصل محافظة الجيزة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة، بهدف تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

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البدرشين العيد القومي لمحافظة احتفالات العيد القومي مركز البدرشين محافظة الجيزة

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