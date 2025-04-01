الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عقارات

400 ألف وحدة، خريطة طروحات شقق الإسكان خلال 2025

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خريطة طروحات متنوعة ومختلفة خلال العام الجاري تعد هى الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة، وتضمنت الخطة تنوع كبير فى الوحدات المطروحة من مختلف الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وتستهدف الوزارة تنويع طروحات الأراضي بأنواعها وأنشطة مختلفة علاوة على الوحدات السكنية والفيلات بمشروعاتها بالمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وغيرها.

وعلى مستوى الوحدات السكنية أعدت الوزارة خطة لطرح مجموعة متميزة من الوحدات السكنية والفيلات بمختلف مشروعاتها بالمدن الجديدة والمحافظات، سواء للمصريين فى الداخل أو المصريين العاملين بالخارج، ويتصدر الطروحات مبادرة بيتك فى مصر للمصريين بالخارج وتتضمن المرحلة أكثر من 5 آلاف وحدة وفيلا والسداد بالدولار، بالإضافة لبرنامج بيت الوطن ومن المخطط طرح مرحلة جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري ويتضمن البرنامج وحدات سكنية وقطع أراضى مميزة للمصريين بالخارج.

وتجهز الوزارة لأكبر طرح للشقق السكنية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ويضم حوالي 400 ألف شقة بمختلف المدن الجديدة بمساحات مختلفة تبدأ من 75 مترا مربعا وبنظام التمويل العقاري.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار شريف الشربيني إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، وهذه الوحدات السكنية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مؤكدًا السعي لتحسين مستويات المعيشة لمختلف المواطنين، قائلا: "نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين".

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذا الطرح يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة، موضحًا أنه سيتم طرح نحو 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري"، حيث سيتم الإعلان عن طرح الوحدات في ١٥ أبريل الجاري وبدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولًا اعتبارا من ١٥ مايو المقبل، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من ١ يوليو المقبل.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التمويل العقاري العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية

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