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ثقافة وفنون

عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة فرض الرقابة أغنية اسلمي يا مصر في نهاية "لام شمسية"

عبد الرحيم كمال،
عبد الرحيم كمال، فيتو

نفى الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس الرقابة الفنية، وجود أي دور للرقابة في فرض أغنية اسلمي يا مصر في نهاية مسلسل لام شمسية.

حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت اغنية (اسلمي يا مصر).
وهو أمر عارٍ تمامًا من الصحة والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد.. لذا يجب تحري الدقة ….تحياتي".

 

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة 

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية" أحداثًا مثيرة، حيث واصلت المحكمة سماع أقوال الشهود في واقعة تحرش "وسام" بالطفل يوسف، كما استمعت هيئة المحكمة للطفل الذي حكى ما جرى بينه وبين وسام تفصيلًا وما تضمنه من هتك عرض بحقه. 

مسلسل لام شمسية الحلقة الأخيرة 

وضمن أحداث الحلقة، تؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة، غير أن والدة وسام وبعدما سمعت ما حكاه الطفل يوسف وما روته لها "رباب" زوجة وسام تنقلب عليه ولا تستقبله في منزلها حتى جلسة النطق بالحكم. 

وفي جلسة النطق بالحكم، تفاجئ رباب الجميع وتدخل لقاعة المحكمة حاملة اللاب توب الخاص بوسام، وتقدمه للقاضي والذي أمر وسام يفتحه، لتجد المحكمة عليه فيديوهات إباحية ومخلة، ليتأكد لديها السلوك غير السوي لوسام. 

وتقرر المحكمة في نهاية الحلقة، الحكم على وسام بالحبس المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل يوسف والتحرش به، وتوجه رسالة قوية للأسر بالحفاظ على أبنائها ومتابعتهم جيدًا والقرب الدائم منهم لتقطع أي سلوكيات غير سوية قد تحدث تجاههم. 

وفي النهاية، يتم ترحيل وسام للسجن تحت أنظار ابنته زينة ووالدة وزوجته، وأمام أسرة يوسف. 

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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