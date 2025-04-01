الثلاثاء 01 أبريل 2025
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أخبار مصر

اليوم، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

 

وجاءت بيان الهيئة كالآتي:

يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا  الساعة 09:55  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف (القاهرة  / الإسكندرية)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية  الساعة 12:40  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف (القاهرة  / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة  الساعة 11:40  طبقًا للجدول المرفق.


 يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص  مكيف (أسيوط / القاهرة)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة  الساعة 10:05  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف (أسيوط  / القاهرة)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة  الساعة 08:35  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف (أسيوط  / القاهرة)، حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة  الساعة 10:35 صباح اليوم التالى  طبقًا للجدول المرفق.
ويترتب على ما سبق  اختصار قطار رقم 1942 مكيف (القاهرة / أسوان) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 


وتقدمت هيئة سكك حديد مصر بالتهنئة للشعب المصري وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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