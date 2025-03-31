مصطفى شعبان يدخل في نوبة بكاء على الهواء لهذا السبب

دخل الفنان مصطفى شعبان في حالة من البكاء خلال حلقته ببرنامج واحد من الناس، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي.

بكاء مصطفى شعبان جاء عندما تحدث عن علاقته مع شقيقه الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، ما اضطر الإعلامي عمرو الليثي لإنهاء الحلقة تقديرًا لمشاعره.

واحتفلت أسرة برنامج واحد من الناس والفنان مصطفى شعبان بنجاح مسلسل حكيم باشا رفقة نجومه، وهم: الفنانة دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، المخرج أحمد خالد أمين، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد بسيم.

يذكر أن مسلسل يشارك في بطولته كل من الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي.

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