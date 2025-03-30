الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف ناعيا الأنبا باخوميوس: نموذج رفيع في ترسيخ مبادئ العطاء وقيم المواطنة والمحبة

الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس

نعى الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من المواساة الراحل الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد رحلة حافلة بالعطاء والخدمة للكنيسة والوطن، تميزت بالحكمة والتفاني؛ فكان مثالًا لتلبية النداء، والحكمة في العمل، والتسليم لأقدار الله.

وزير الأوقاف ينعى الأنبا باخوميوس

وتقدم وزير الأوقاف بخالص التعزية القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللمجمع المقدس، والعائلة، ولجميع أبناء الكنيسة.

 وأكد أن الأنبا "باخوميوس" كان نموذجًا رفيعا في العمل الكنسي والرعوي، واشتهر بمحبته العميقة ودوره المتميز في تعزيز قيم الوحدة والسلام، وترسيخ مبادئ العطاء وقيم المواطنة والمحبة.

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