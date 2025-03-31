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أخبار مصر

الأمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من الملاحة بالبحرين وخليج السويس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة  البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 أمتار.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 01- 04- 2025 في محافظة الفيوم

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء بالتزامن مع ثان أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:20

 

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