البورصة تسير في أداء عرضي.. و1,937.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة.. وهيرميس تتصدر شركات الوساطة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات شهر مارس/ رمضان المبارك نحو 87.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2% والعرب على 6.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1,578.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 290.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

قيمة التداول بالبورصة خلال شهر مارس/ شهر رمضان

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال شهر مارس/ شهر رمضان نحو 1,937.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 28,745 مليون ورقة منفذة على 1,856 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1,331.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 41,069 مليون ورقة منفذة على 1,972 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 4.22 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 95.78 % .

شركات الوساطة الأكثر تداولا خلال رمضان

تصدرت 5 شركات للوساطة تتصدر الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال شهر رمضان/ مارس 2025.. وجاءت كالتالي:

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 14.4 مليار جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12.9 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 11 مليار جنيه.

اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة بقيمة تداول بلغت 9.5 مليار جنيه.

أداء البورصة خلال شهر رمضان

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إن المؤشر الرئيسي للبورصة اتجه خلال رمضان في منطقة عرضية ما بين 30000 نقطة و30300 نقطة ومستوى المقاومة الفرعي عند 30200 ٥نقطة، مضيفا إنه خلال الأسبوع الأخير من رمضان اجتاز نقطة 30200 نقطة.

وتابع: إنه من المتوقع إغلاق آخر جلسات شهر رمضان بشكل إيجابي، وقد نقترب من 32000 نقطة أو ملامسة حاجز 31800 نقطة لذلك فإن اي تصحيح عن 30300 أو 30000 نقطة هي فرص لإعادة تكوين مراكز.

وأشار إلى أن الأداء العرضى شهد حركة إيجابية خاصة بعد إتمام صفقة حديد عز خاصة أن السيولة التي تخرج يعاد ضخها في قطاعات أخري مشابهة، وأقرب قطاع قد يتم إعادة تدوير حصيلة الصفقة به هو القطاع الصناعي ثم قطاع البتروكيماويات أو باستثمارات مشتركة بين قطاعي الصناعة والبتروكيماويات.

وأكد أن الموافقة على صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد سيكون لها تأثير إيجابي على أداء البورصة، وفي منتصف أبريل المقبل سنتابع نتائج معدلات التضخم، ومتوقع أنه في منتصف مايو سيكون هناك خطوة نحو خفض الفائدة بنحو 200 نقطة.

ولفت إلى أنه بشكل عام فإن السوق يتحرك بطريقة عرضية طوال شهر رمضان بين 30100 إلى 30330 نقطة وهي منطقة الدعم.وسيتم اختراقه إلى 30400 و30600 و30800 نقطة وصولا إلى 32000 نقطة بنهاية شهر رمضان

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، قبل ساعات من إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

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