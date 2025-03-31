الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يوقد الشعلة لبدء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أوقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الشعلة الخاصة باحتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 31 مارس من كل عام، وذلك من مقر ديوان عام المحافظة بالعجوزة، إيذانًا ببدء الفعاليات الرسمية.

 

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي الجيزة، قائلًا: "كل عام وشعب مصر والجيزة بخير"، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والازدهار، وداعيًا الله أن يحفظ الوطن وشعبه من كل سوء، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة تتمتع بتاريخ عريق وأبناء مخلصين، مؤكدًا أن العيد القومي يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين خلال تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، مشددًا على أهمية الاحتفال بهذه الذكرى لتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

واستقبل المحافظ كبار الزوار والمهنئين بديوان عام المحافظة، وعلى رأسهم اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، بجانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في إطار الفعاليات الرسمية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

 

 

 

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