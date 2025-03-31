الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

تحويل مسئولة مكافحة العدوى والتمريض المتغيبين بوحدة حي المصالح بقنا للشئون القانونية

تحويل مسئولة مكافحة
تحويل مسئولة مكافحة العدوى والتمريض

 أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة لعدد من الوحدات الصحية في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك.

 واستهل الزيارة بتفقد الوحدة الصحية بمدينة العمال وأجرى مراجعة لخدمات الرعاية الأساسية المقدمة داخل الوحدة وتواجد الفريق الطبي وإلتزامهم بتقديم خدمات الطوارئ المختلفة.

وتابع وكيل الوزارة تردد المواطنين علي مبادرة المقبلين على الزواج والتسجيل السليم وعمل التحاليل الطبية للراغبين في الزواج، كذلك راجع، مستوى مكافحة العدوى وحفظ الطعوم والأمصال، موجهًا بتحويل ثلاثة من فريق التمريض للشؤون القانونية للتحقيق لعدم التزامهم في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأضاف وكيل الوزارة بتفقد وحدة حي المصالح حيث راجع منظومة صرف الألبان الصناعية للأطفال والتسجيل للحالات المستحقة وتوقيع الكشف علي السيدات، ومقارنة المسحوبات من الألبان بالتسجيل لضمان المنتفعات من السيدات علي مقرراتهم من الألبان المدعمة.

 كذلك تابع وكيل الوزارة منظومة التطعيمات وتوافر أنواع الطعوم المختلفة وحفظها بصورة صحيحة ضمن سلسلة التبريد المقررة لحفظ الطعوم وقد تبين غياب كاتب الصحة وإغلاق مكتب الصحة وتم تحويله للتحقيق، كما تم تحويل مسؤولة مكافحة العدوى والتمريض المتغيبين بالوحدة للشؤون القانونية.

وفي الوحدة الصحية بسيدي عمر، تفقد وكيل الوزارة الإستقبال والطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وتنفيذ الخدمات الوقائية المختلفة داخل الوحدة، موجهًا بتحويل كاتب الصحة للتحقيق لإغلاقه مكتب الصحة وتغيبه، مقدمًا الشكر لطبيبة الوحدة والتمريض علي أدائهم وحسن استقبالهم للحالات.

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والدكتورة زينب أحمد حسين مديرة إدارة قنا الصحية.

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