الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر (صور)

محافظ قنا يشهد كرنفالًا
محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الكرنفال الفني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وشارك فرحة العيد مع أطفال دور الرعاية وأسر شهداء العمل، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

حضر الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، والدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وحرص محافظ قنا على تهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، وتبادل الأحاديث الودية معهم، والتقاط الصور التذكارية، معربًا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث المميز، كما استمع إلى طلبات أسر الشهداء، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.

وفي كلمته، شدد المحافظ على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجها الأطفال الأيتام وأسر الشهداء، مشيرًا إلى حرصه على مشاركتهم الاحتفالات بالأعياد المختلفة، إدخالًا للسرور على قلوبهم.

 الكرنفال الفني تضمن عروضًا استعراضية وفقرات فنية، من بينها فقرة التنورة التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية (أطفال) التابعة لقصر ثقافة قنا، إلى جانب توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الأطفال، وتنظيم زيارات ترفيهية إلى دريمز بارك للألعاب، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا عيد الفطر المبارك قصر ثقافة قنا قنا محافظ قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

توزيع "زلابية" على المارة بشوارع قنا احتفالا بعيد الفطر المبارك (فيديو)

محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك وسط جمع غفير من الأهالي (صور)

إحالة مدير مستشفى الصدر في قنا للتحقيق (صور)

صحة قنا تتابع الإجراءات الطبية بالمستشفى العام قبيل ساعات من عيد الفطر المبارك (صور)

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

ارتفاع أسعار الأسماك المملحة 30%، الفسيخ يصل لـ 500 جنيه والرنجة بـ 180

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر (صور)

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية