محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر (صور)

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الكرنفال الفني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وشارك فرحة العيد مع أطفال دور الرعاية وأسر شهداء العمل، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

حضر الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجدي حسن حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، والدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وحرص محافظ قنا على تهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، وتبادل الأحاديث الودية معهم، والتقاط الصور التذكارية، معربًا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث المميز، كما استمع إلى طلبات أسر الشهداء، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.

وفي كلمته، شدد المحافظ على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجها الأطفال الأيتام وأسر الشهداء، مشيرًا إلى حرصه على مشاركتهم الاحتفالات بالأعياد المختلفة، إدخالًا للسرور على قلوبهم.

الكرنفال الفني تضمن عروضًا استعراضية وفقرات فنية، من بينها فقرة التنورة التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية (أطفال) التابعة لقصر ثقافة قنا، إلى جانب توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الأطفال، وتنظيم زيارات ترفيهية إلى دريمز بارك للألعاب، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.