السرطان والمرارة وهبوط حاد بالدورة الدموية.. نجوم رحلوا في عز شبابهم.. إيناس النجار ومصطفى درويش وميرنا نور الدين وهيثم أحمد زكي أبرز الذين فجعوا الوسط الفني

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الفنانة الشابة إيناس النجار، بشكل مفاجئ، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من 15 يومًا.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، أبرز أسماء الشباب النجوم الذين رحلوا عن عالمنا في “عز شبابهم"، وذلك لأسباب عديدة.

“إيناس النجار”

كانت آخر صدمات الوسط الفني، هي وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد صراع مع المرض استمر ما يقرب من 15 يومًا.

حيث أصيبت الراحلة قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا.

النشأة في تونس

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها.

أعمال الفنانة إيناس النجار

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا في اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

مصطفى درويش



أما أكبر الصدمات التى خيمت على الوسط الفني، هي رحيل الفنان مصطفى درويش، الذي توفي يوم 1 مايو عام 2023، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الـ43 عامًا.

وقال وقتها أمير زاهر مدير أعمال الفنان، أن مصطفى درويش في آخر أيامه كان غريبًا بعض الشيء، إذ كان يودع الجميع، ويتواصل مع الكثيرين ليتأكد أنهم بخير، لافتا إلى أنه قضى الساعات الأخيرة من حياته في منزله، وسقط أرضًا أمام شقيقه الأصغر أحمد، الذي طالما ارتبط به.

“هيثم أحمد زكي”



أما الفنان هيثم أحمد زكي، توفي 7 نوفمبر 2019 عن عمر يناهز 35 عاما بمدينة الشيخ زايد، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والجميلة الراحلة هالة فؤاد.

وكان آخر أعمال هيثم أحمد زكي السينمائية فيلم «الكنز» بينما آخر عمل درامي كان مسلسل «علامة استفهام» الذي عرض في عام 2019، مع الفنان محمد رجب إخراج سميح النقاش.

“ماهر عصام”



ورحل الفنان الشاب ماهر عصام، عام 2018، عن عمر ناهز الـ38 عامًا، وكانت صحته جيدة، ولكن سقط في الحمام على رأسه الذي ارتطم بالـ«سيراميك» بقوة، ما نتج عنه جرح غائر في المخ.

واستكمل محاولته في التواجد بالساحة الفنية، ولكن أُصيب بجلطة في المخ، دخل المستشفى على إثرها، وعانى من الغيبوبة أيامًا حتى فارق الحياة، وسط حزن المُقربين منه.

ميرنا المهندس



أما الفنانة ميرنا المهندس، رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز الـ39 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقدمت ميرنا المهندس عددا من الأفلام، كان أبرزها «أيظن» في عام 2006، «العيال هربت» مع حمادة هلال، «الأكاديمية» عام 2009، و«زجزاج» عام 2015.

عامر منيب



توفى الفنان عامر منيب، يوم 26 نوفمبر عام 2011، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ رحل عن عمر يناهز 48 عامًا.

الفنان الراحل ظهر كمطرب في أواخر التسعينيات قبل أن يتجه للسينما عام 2002 بفيلم «سحر العيون»، ثم شارك في بطولة ثلاثة أفلام أخرى هي «الغواص»، «كيمو وأنتيمو»، «كامل الأوصاف»، فضلًا عن إصداره نحو خمسة عشر ألبومًا غنائيًا.

“أشرف مصيلحي”



وكانت أبرز الأسماء التى رحلت عن عالمنا وأثارت الجدل في الوسط الفني، هو رحيل الفنان أشرف مصيلحي، يوم 17 سبتمبر الماضي، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ49 عامًا.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تشييع جثمان أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، منهم يوسف الشريف، حمادة هلال، المخرج خالد يوسف، ماجدة زكي، أشرف زكي، لبلبة، إلهام شاهين، دينا فؤاد، وآخرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.