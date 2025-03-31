رئيس مدينة البدرشين يضيء شعلة النصر في ذكرى شهداء نزلة الشوبك بثورة 1919

أضاء محمود زين، رئيس مركز ومدينة البدرشين، شعلة النصر عند النصب التذكاري في نزلة الشوبك، إحياءً للذكرى الخالدة لاستشهاد أبناء القرية أثناء تصديهم للاحتلال البريطاني خلال ثورة 1919.

جاءت هذه الفعالية تقديرًا لتضحيات أبطال نزلة الشوبك الذين سطروا بدمائهم صفحات مشرقة من تاريخ النضال الوطني المصري.

وشهدت المناسبة حضور عدد من القيادات المحلية والشخصيات العامة، إضافة إلى أهالي المنطقة الذين حرصوا على المشاركة في إحياء ذكرى الشهداء.

وتُعَد هذه الذكرى تأكيدًا على دور أبناء البدرشين البطولي في الدفاع عن الوطن، وتجديدًا للعهد بالمضي قدمًا في مسيرة التنمية والتقدم تحت راية الاستقلال والحرية.

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