أنشيلوتي: ريال مدريد يتسم بخصائص مختلفة عن برشلونة

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه لا ينزعج من المقارنة بين فريقه وبين أداء المنافس التقليدي برشلونة هذا الموسم تحت قيادة مدربه هانز فليك.



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قبل مواجهة ريال سوسييداد في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا غدا: "بالتأكيد برشلونة يلعب بشكل رائع، بينما يلعب ريال مدريد كرة قدم مختلفة بجودة عالية".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أحب ريال مدريد ومعجب بأسلوب لعب برشلونة، بالإمكان مقارنة نفس المرحلة، لكن من الصعب مقارنة أسلوب لعب فريقين لأنه يعتمد كثيرا على نوعية اللاعبين".



وتابع: "ريال مدريد يتسم بخصائص مختلفة عن برشلونة، يمكن القول إن البارسا يلعب بشكل جيد للغاية والميرنجي يلعب بشكل سيئ للغاية، ولكني أحب أسلوب لعبنا، وأحببته على مدار ثلاث سنوات".

وأكد "بالطبع هناك مواسم أفضل من الأخرى، وذلك لأن قوام وهيكل الفريق يتغير، ولهذا السبب من المستحيل تغيير الهوية، فمن يحاول الحفاظ على هوية واحدة سيفشل في النهاية".

وواصل المدير الفني لريال مدريد "لا يزعجني الحديث عن جودة أداء برشلونة، فكل شخص حر في رأيه، هناك من يعجبه الاستحواذ أو الكرات الطويلة، وغيرها من أساليب اللعب".

وبسؤاله لماذا يواجه ريال مدريد صعوبة في حسم المباريات، أجاب أنشيلوتي "لأنها صعبة وتنافسية للغاية، نحن فريق قوي هجوميا، وبالتأكيد نحن أقل صلابة دفاعية مقارنة بالموسم الماضي، ولكننا مميزون هجوميا، ونعاني من إصابات مؤثرة في خط الدفاع، أفقدتنا تماسكنا".

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن كيليان مبابي مهاجم الفريق، قائلا "الحديث على أنه سيكون الأفضل على الإطلاق أمر صعب، ولكن نصيحتي له هو أن يكون قادرا على تكرار ما حققه كريستيانو رونالدو، لأن أمامه فرصة لتحقيق ذلك، وهذا يعني أنه سيكون أسطورة".

وبدد المدرب الإيطالي المخاوف حول المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، قائلا "لا داع للقلق، أنا سعيد بتواجده معنا، أحاول أن أشركه في المباريات كلما سنحت الفرصة، ويستغلها بشكل جيد".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته في هذا الشأن "المنافسة قوية للغاية، ولطالما جلس نجوم بارزين في تاريخ ريال مدريد على مقاعد البدلاء لفترات طويلة مثل فينيسيوس ورودريجو وكامافينجا وفيدريكو فالفيردي، فمن يريد اللعب هنا عليه أن يتقبل الجلوس بديلا".



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