عائلة إيناس النجار تستعد لنقل الجثمان إلى تونس

تستعد أسرة الفنانة إيناس النجار للسفر إلى دولة تونس، برفقة جثمانها لدفنها بمقابر العائلة هناك، حيث انتهت شقيقتها سوار النجار من إجراءات نقل الجثمان، ومن المفترض أن يتم نقل الجثمان خلال ساعات من القاهرة إلى تونس.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة إيناس النجار، أن جثمانها مازال داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وسوف يتم نقله إلى تونس، ولم تقرر الأسرة إقامة عزاء بالقاهرة حتى الآن

انفجار مفاجئ في المرارة

وأصيبت الراحلة قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة، لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا مساء اليوم الإثنين عن عمر يناهز 42 عاما

أعمال الفنانة إيناس النجار

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

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