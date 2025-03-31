آخر أعمال الفنانة الراحلة إيناس النجار

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم الفنانة إيناس النجار، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من 15 يومًا.

وشاركت إيناس النجار في السباق الرمضاني المنقضي في مسلسل “الحلانجي” مع الفنان محمد رجب، ولعبت شخصية “هويدا” التي تعمل في أحد الملاهي الليلية، وتربطها قصة حب بطه الحلانجي ضمن أحداث العمل.

النشأة في تونس

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها.

أعمال الفنانة إيناس النجار

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب.

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”.

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

وفي الدراما لمعت إيناس النجار في العديد من المسلسلات مثل: "عزبة آدم" مع أحمد عزمي، و"يتربى في عزو" أمام يحيى الفخراني، إضافة إلى "على مبارك"، و"بنات في بنات"، و"كركر، وأحاسيس، وغيرها من الأعمال السينمائية.

انفجار مفاجئ في المرارة

وأصيبت الراحلة قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا.

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