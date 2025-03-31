الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنانة إيناس النجار

إيناس النجار
إيناس النجار

 نعت نقابة الممثلين برئاسة الفنان اشرف زكي، الفنانة إيناس النجار التي رحلت عن عالمنا ظهر اليوم الإثنين بعد صراع مع المرض.

 

وأصدرت النقابة نعيًا جاء فيه:"تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة إيناس النجار."

 

وأضاف: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.”

 

انفجار مفاجئ في المرارة 

 وأصيبت الراحلة قبل أيام بانفجار في المرارة، دخلت على إثره إلى المستشفى في حالة غيبوبة لتصاب لاحقًا بتسمم في الدم وفقًا لتصريحات صحفية لأحد المقربين منها، حتى رحلت عن عالمنا.

 

النشأة في تونس  

ولدت الفنانة إيناس النجار في 28 يونيو من عام 1983، في مدينة صفاقس بتونس، ودرست التمثيل هناك، حيث كانت شغوفة بالفن منذ طفولتها. 

 

أعمال الفنانة إيناس النجار

 وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان، وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي مع المخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

وتوالت بعدها أعمالها مع محمد النجار لتشارك في فيلم "بحبك وأنا كمان" أمام مصطفى قمر، ومن بعده "علي سبايسي" مع حكيم وسمية الخشاب. و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”. 

 

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف.

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