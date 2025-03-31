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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية للمرضى

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمستشفى إمبابة العام، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وتحدث مع المرضى وذويهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة. 

كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى حول سير العمل وأهم التحديات التي تواجه المستشفى.

وأكد المحافظ ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة. ووجه المحافظ بضرورة العمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المستشفى، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل.
 

وأشاد المحافظ بجهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، وحثهم على مواصلة العمل الجاد لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.
 

ما قام به محافظ الجيزة خلال الجولة 

وتفقد محافظ الجيزة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وتحدث مع المرضى وذويهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى حول سير العمل وأهم التحديات، وأكد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة العمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المستشفى، بجهود الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة الجيزة على متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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