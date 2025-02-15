وزيرة التضامن تتوجه إلى شمال سيناء لإطلاق قافلة مساعدات لغزة

تتوجه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب صباح اليوم السبت إلى محافظة شمال سيناء، وذلك رفقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتفقد المكتب التنفيذي لكل من وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية لدعم أهالي قطاع غزة، كما سيطلق المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب قافلة مساعدات من العريش لغزة لدعم أهالي القطاع، وذلك إنفاذًا لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ومن المقرر أن تتفقد الدكتورة مايا مرسي والحضور مخزن الهلال الأحمر المصري الرئيسي للمساعدات الإنسانية بمدينة العريش، وكذلك تتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والخدمات الإغاثية بمعبر رفح البري، كما ستتفقد المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش ومستشفى العريش والإطلاع على خدمات المستشفي والاطمئنان على المصابين.

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