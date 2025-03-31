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أخبار مصر

وزير التموين يتابع انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية من خلال غرفة العمليات المركزية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

 قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة سير وانتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات في أول أيام عيد الفطر المبارك. 

 وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، حيث تم الاطمئنان على توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد أيضًا.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مخازن الجملة تعمل بقوة 50 %خلال إجازة العيد لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية من السلع سواء من مقررات شهر أبريل التموينية أو سلع المنحة الإضافية حيث يوافق غدًا الأول من أبريل ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

 

 وفي سياق متصل أطمئن الدكتور شريف فاروق على انتظام العمل بالمخابز خلال أول ايام عيد الفطر المبارك، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، ومتابعة ضخ السلع وعمل المجمعات التابعة لها.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعة أكدت علي استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز، مع تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، مع عدم تلقي أي شكاوى خلال أول أيام عيدالفطر المبارك.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين السلع الأساسية السلع التموينية المجمعات الاستهلاكية

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