احتفالات عيد الفطر في الحديقة الدولية.. 80 نوع حيوان تخطف أنظار الأطفال.. التقاط السيلفي مع الأصدقاء.. والتنزه بين الأشجار «أبرز المشاهد» (صور)

شهدت حديقة حيوان الحديقة الدولية اقبال متوسط من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر 2025، وبدأ توافد المواطنين من بعد الانتهاء من صلاة العيد، واحتفلت والأطفال والاسر بأول أيام العيد من خلال التمشيه والتنزه وأخذ الصور التذكارية مع الحيوانات

ورصدت عدسة فيتو الاحتفالات بأول أيام العيد في حديقة حيوان الحديقة الدولية، من خلال التقاط صور السيلفي، وانبهار ولعب الاطفال مع الحيوانات والاحتفالات بقدوم عيد الفطر المبارك.

محتويات حديقه حيوان الحديقة الدولية من الحيوانات الاليفه وغير الاليفه

تحتوي حديقه حيوان الحديقة الدولية علي حوالي ٨٠ حيوان

قال الأستاذ علي ثابت مدير حديقه الحيوان داخل الحديقه الدوليه لـ فيتو، أن الحديقة تحتوي على عدد كبير من الحيوانات الاليفه وغير الاليفه والتي تسعد الأطفال برؤيتها

وابرز الحيوانات:

_اللاما

_الكبش

_االاروي

_النعام

_البغبغانات

_الجمال

_الخيل

_القرود

_النسانيس

_الطاووس

وتابع قائلا: الاقبال اول يوم متوسط نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن يستمر توافد المواطنين على الحديقة طيلة أيام عيد الفطر المبارك.



وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.