مصر للطيران تسير 205 رحلات من السعودية إلى المطارات المصرية لعودة المعتمرين

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، وفي إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن، عن تسيير ما يقرب من 205 رحلات جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة خلال الفترة من 30 مارس حتى 10 أبريل إلى كلٍ من مطار القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب، وذلك تزامنًا مع انتهاء عمرة رمضان وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة.

رحلات عمرة شهر رمضان

وفي هذا السياق؛ أكد الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة حرصت على توفير كافة التيسيرات اللازمة لراحة المعتمرين بعد انتهاءهم من أداء مناسك عمرة شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات في المطارات السعودية والمصرية لضمان انسيابية وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول أثناء مرحلة العودة والتي تشهد كثافة عالية في التشغيل وكذلك العمل علي تقديم أفضل الخدمات على متن الطائرات وتذليل العقبات.



رحلات مصر للطيران لعيد الفطر

ومن ناحية أخرى؛ من المخطط أن تسير مصر للطيران ما يقرب من 92 رحلة داخلية خلال الفترة من 30 مارس حتى 2 أبريل من القاهرة إلي مطارات الجذب السياحي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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