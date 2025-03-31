الإثنين 31 مارس 2025
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رياضة

حارس برشلونة يقترب من العودة للملاعب

تير شتيجن
تير شتيجن

أقترب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، من العودة مجددا للملاعب بعد غياب طويل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عملية تعافي تير شتيجن تدخل مراحلها الأخيرة، وقد شارك بالفعل في التدريبات، صباح اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة "كان مارك تير شتيجن مفاجأة مران برشلونة، بعد مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية".

وأصيب تير شتيجن، بقطع في أحد أوتار الركبة اليمنى، خلال الفوز على فياريال بنتيجة 5-1 في الليجا، يوم 22 سبتمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة "لقد مر ما يزيد قليلا على 6 أشهر منذ إصابته القوية، ويبدو أن تير شتيجن سيختصر الإطار الزمني المخطط له، لأن مثل هذه الإصابات تستلزم 8 أشهر".

وبعد إصابة تير شتيجن، اتجه برشلونة لإعادة الحارس فويتشيك تشيزني من الاعتزال، واستعاد لياقته تدريجيا، ليزيح إيناكي بينيا من التشكيل الأساسي.

وساهم تشيزني في سلسلة قوية للبارسا، خالية من الهزائم على مدار آخر 18 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 16 فوزا مقابل تعادلين.

ولعب تير شتيجن (32 عاما) أول 7 مباريات في الموسم قبل تعرضه للإصابة، حيث ساهم في 6 انتصارات متتالية بالليجا، بينما تسبب في الخسارة 1-2 أمام موناكو بعد خطأ في تمريرة أدت إلى طرد زميله إيريك جارسيا.

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