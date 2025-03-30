أستون فيلا يفوز علي بريستون بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، تأهل فريق أستون فيلا إلي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره بريستون نورث، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل ماركوس راشفورد الهدفين الأول والثاني لفريق أستون فيلا في الدقائق 58 و63، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق جاكوب رمزي في الدقيقة 71.

تشكيل أستون فيلا أمام بريستون نورث

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

تشكيل أستون فيلا، فيتو

نوتنجهام يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

وفي سياق متصل، صعد فريق نوتنجهام فورست لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على برايتون بركلات الترجيح (4-3).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحسمها نوتنجهام فورست بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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