الشناوي: درسنا الهلال جيدا ودوافعنا كبيرة للفوز

أكد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الهلال السوداني غدا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا سوف تكون صعبة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: الهلال فريق قوي وقد شاهدنا مبارياتهم ودرسناه بشكل جيد، ولديهم عناصر مميزة للغاية، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأضاف: نحن جاهزون بقوة لخوض المباراة وقد استعدينا بشكل مناسب ولدينا حالة من التركيز الشديد.

وأشار إلى أن تركيز اللاعبين منصب فقط على الأداء بكل قوة وأن الفريق يسير بشكل جيد والأهلي لديه دوافع الفوز بكل البطولات.

واختتم: جمهور الأهلي هو رقم 1 والذي يمنح الدوافع والحافز ونحن كلاعبين نسعد بتواجدهم ونتمنى أن نسعدهم بالفوز في القاهرة وفي موريتانيا والتأهل إلى نصف النهائي.

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