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رياضة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

كولر
كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، بينما  تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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كولر الأهلي الهلال

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