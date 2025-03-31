موقف رافينيا من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

شهدت مباراة برشلونة أمام جيرونا، مساء أمس الأحد، بالجولة 29 من الليجا، مفاجأة بغياب النجم البرازيلي رافينيا عن التشكيلة الأساسية، رغم توقعات بعودته بعد غيابه عن لقاء أوساسونا.



اللاعب، الذي سافر من بوينس آيرس إلى برشلونة عبر طائرة خاصة مساء الأربعاء، كان من المنتظر أن يبدأ اللقاء، لكن المدرب هانز فليك قرر وضعه على مقاعد البدلاء.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية: "في البداية، أوضحت مصادر من داخل النادي أن السبب يعود إلى الإرهاق بعد مشاركته مع البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم والسفر الطويل الذي خاضه بعد ذلك".



وأضاف التقرير: "غير أن فليك كشف عن شعور اللاعب ببعض الآلام، وهو ما دفعه إلى استبعاده تمامًا من اللقاء، حتى دون إشراكه كبديل في الشوط الثاني."

لكن وفقًا لمصادر صحيفة "آس"، فإن رافينيا لم يكن يعاني من إصابة محددة، بل تعرض لإجهاد عام شديد تطلب راحة تامة لتفادي أي مشاكل عضلية، وبعد التشاور مع اللاعب، قرر فليك عدم المخاطرة به نهائيًا.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يعود رافينيا اليوم إلى التدريبات بشكل مكثف مع زملائه غير الأساسيين، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس الملك على ملعب ميتروبوليتانو.

ووفقًا لمصادر داخل غرفة الملابس، فإن اللاعب سيكون جاهزًا لهذه المواجهة الحاسمة، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتعويض تعادله المفاجئ (4-4) ذهابًا في مونتجويك، والمضي قدمًا نحو اللقب الثاني هذا الموسم بعد السوبر الإسباني الذي توج به على حساب ريال مدريد بنتيجة (5-2) في يناير الماضي.



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