أول تعليق من مدافع البايرن بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

علق الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ، لأول مرة على إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى.

ونشر ديفيز، صورة له بعد إجراء العملية الجراحية، وقال في تصريحات نقلها حساب فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا "يؤسفني الغياب لفترة طويلة، لكنني سأكون حريصا على العودة بشكل أقوى".

وأصيب اللاعب الكندي خلال مشاركته مع منتخب كندا أمام أمريكا في الدور قبل النهائي لدوري أمم كونكاكاف خلال شهر مارس الجاري.



ومن المنتظر أن يغيب ألفونسو ديفيز عن الملاعب، لنهاية العام الجاري 2025.

وأثار وكيل أعمال اللاعب، ضجة كبيرة، باتهامه الاتحاد الكندي لكرة القدم ومدرب المنتخب في التسبب بهذه الإصابة، بداعي عدم الاستجابة لشكوى اللاعب من بعض الآلام.

وأفسدت هذه الإصابة، فرحة بايرن ميونخ بتجديد تعاقد ألفونسو ديفيز حتى عام 2030 بعدما ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر في صيف العام الجاري.

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