وكيل ديفيز يتهم مدرب كندا بالتورط في إصابة نجم البايرن

اتهم نادال هوسيه، وكيل ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، منتخب كندا ومدربه جيسي مارش بإشراك اللاعب في مباراة أمريكا لتحديد المركز الثالث بدوري أمم الكونكاكاف السبت الماضي، رغم تأكيد اللاعب عدم جاهزيته البدنية.

وصرح هوسيه لصحيفة (ميونخنر ميركور) الألمانية "لقد فوجئت بمشاركة ديفيز أساسيا، رغم قوله إنه غير قادر على اللعب".

وأضاف: "أخبرني مصدر في الاتحاد الكندي لكرة القدم مساء الجمعة أن ألفونسو لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه قد يشارك لدقائق قليلة، وأكدت له أن اللاعب لا ينبغي أن يشارك على الإطلاق".

وتابع: "كان يجب على المدرب جيسي مارش أن يدير الأمر بشكل أفضل، لتجنب ما حدث".

واختتم "كان يجب على مارش أن يستفيد من تجاربه السابقة في العمل مع الأندية مثل لايبزيج، بأنه لا يجب المخاطرة بإشراك لاعب طالما أنه غير جاهز تماما".

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن أن ألفونسو ديفيز سيغيب لأشهر طويلة عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

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