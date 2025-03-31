الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد دار السندس للأيتام (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة دار السندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع الهدايا والعيدية وكعك العيد عليهم وشاركهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك. 

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ورافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب السكرتير العام  المساعد، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.

 

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الدار المختلفة والأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال والمكتبة، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام. 

وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. 

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم على أداء رسالتهم النبيلة. 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة دار السندس للايتام ذوى الاحتياجات الخاصة مديرية التضامن الاجتماعي

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