إقبال الأطفال على الملاهي في أول أيام عيد الفطر بالمنوفية (صور)

شهدت منطقة الملاهى بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، إقبالًا من الأسر والأطفال فى الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن أدى الأهالى صلاة العيد بمركز شباب الباجور.

شباب شبين الكوم يشاركون الأسر فرحة العيد بإلقاء البلالين

وحرص شباب مدينة شبين الكوم على مشاركة الأسر فرحة عيد الفطر المبارك، حيث قاموا بإلقاء البلالين على الأسر من أعلى نقابة المحامين، إبتهاجًا بالعيد وسط فرحة شديدة من الأهالى والأطفال.

أول أيام العيد، أهالى المنوفية يتوافدون على المقابر لزيارة ذويهم

وحرص أهالى محافظة المنوفية على زيارة المقابر عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث توجه العديد من الأهالى لزيارة ذويهم فى أول أيام العيد.

وقال أحمد الحلوانى أحد أهالى مدينة الباجور أن هذه العادة يحرص عليها سنويا منذ أن كان طفلا صغيرا، مشيرا إلى أنه يتذكر دائما والده ووالدته المتوفيين ويحرص على زيارتهما فى المقابر فى الأعياد.

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