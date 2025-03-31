الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

تقلبات جوية مفاجئة في مرسى مطروح بأول أيام عيد الفطر (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، تقلبًا مفاجئًا في الأحوال الجوية، حيث تكاثرت الأتربة في الهواء مصحوبة بعاصفة ترابية أثرت على الرؤية، تلاها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 

وجاءت هذه التغيرات بعد صباح مستقر، مما أثار استياء المواطنين والمصطافين الذين توافدوا على المدينة للاحتفال بالعيد.

استعدادات مكثفة لاستقبال العيد

في سياق متصل، كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، لضمان استقبال عيد الفطر المبارك في أجواء آمنة ومستقرة.

وشملت الاستعدادات تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمدن والمراكز التابعة وتكثيف الخدمات في المستشفيات والإسعاف والمرافق والدفاع المدني وشرطة المرور، مع توفير أطقم طبية وعمالة فنية مدربة وتعزيز الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية، وضمان توافر الخبز والوقود والغاز، مع تشديد الرقابة على توزيع البوتاجاز.

كما  شملت الاستعدادات رفع الجاهزية في مستشفيات ووحدات المحافظة، وتوفير الأدوية والأمصال وكميات الدم اللازمة وتخصيص 28 ساحة لصلاة العيد، بالإضافة إلى المساجد الكبرى، مع تأمينها بالكامل وفتح الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

ضمان استقرار الخدمات الأساسية

أكد المحافظ على تشكيل غرف عمليات في محطات الكهرباء وشركة مياه الشرب لمتابعة أي أعطال طارئة، مع ضمان انتظام التيار الكهربائي وتوافر المياه. كما وجه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، والمرور المكثف على الأسواق لضمان انتظام حركة البيع ومنع التعديات.

وأعلنت المحافظة عن نشر أرقام غرف العمليات للشكاوى والبلاغات، داعية المواطنين إلى التواصل فورًا في حالة حدوث أي طوارئ. 

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